M5S, Di Maio: C'è estremo bisogno leadership forte e legittimata

di lrs/ntl

Cernobbio (Como), 4 set. (LaPresse) - Qual è il clima nei Cinquestelle? "Ovviamente, a livello parlamentare c'è dibattito e credo che il Movimento abbia estremo bisogno di una leadership forte. Il mio sostegno totale va a Vito Crimi, non è una critica. Che sia corale o che sia unica, deve essere una leadership votata, legittimata e in grado di affrontare le sfide del governo della settima potenza mondiale". Così il ministro degli Esteri ed ex capo politico M5S, Luigi Di Maio, a margine del Forum 'The European House - Ambrosetti' di Cernobbio.

