M5S, Di Battista: Torno a Natale ma non mi candiderò a Europee

di egr

Roma, 16 nov. (LaPresse) - "Torno per Natale, solo perché mi manca la parmigiana di mamma. Non so cosa farò dopo, rifletto su tante cose. La politica è un amore enorme come la libertà. In questi mesi ho assaporato tanto la libertà, non l'averi avuta se fossi stato ministro: avrei potuto incidere su tante cose, ma non avrei avuto questa libertà. Torno e poi vedremo, non so se dopo resterò in Italia. Io non mi sarei mai candidato a sindaco di Roma né mi candiderà alle elezioni Europee". Così Alessandro Di Battista (M5S) in collegamento dal Nicaragua con Accordi & Disaccordi nella puntata che andrà in onda questa sera sul canale Nove di Discovery Italia.

