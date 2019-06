M5S, Di Battista: Esprimo mie idee e non è destabizzare, lo dirò a Di Maio

di dab

Milano, 23 giu. (LaPresse) - "Da parte mia non c'è nessun tentativo di destabilizzazione interna del Movimento, né mi interessa". Così l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, ai microfoni di 'Mezz'ora in più', su RaiTre. "Non c'è un pericolo destabilizzazione - ribadisce -. Io sono un ex parlamentare che non sta nel governo, che esprime idee su detertminati temi, e credo di averne il diritto e il dovere dopo aver contribuito a far crescere il Movimento. Questa non è destabilizzazione e questo dirò a Luigi quando lo vedrò".

