M5S, Di Battista: Con qualunque l.elettorale sì preferenze, no alleanze

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Qualunque legge elettorale venga approvata, il Movimento deve impegnarsi per le preferenze e per non stipulare alleanze". Così Alessandro Di Battista, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata