M5S, Di Battista: Comitato di garanzia per nomine partecipate

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Nessuno si senta attaccato, io sono soltanto innamorato del Movimento", per questo "chiedo un Comitato di garanzia, composto da iscritti e portavoce, ma non membri di governo, per regole chiare e trasparenti sulle nomine nei ministeri e nelle partecipate". Così Alessandro Di Battista, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali.

