M5S, Di Battista: Beppe Grillo è un patriota per l'Italia

di dab

Roma, 19 giu. (LaPresse) - "Per Beppe Grillo provo un sentimento di gratitudine, è un patriota per l'Italia”. Così l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista, durante la registrazione di 'Accordi e Disaccordi', il talk politico condotto sul Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi tutti i venerdì alle 22.45, a riguardo della polemica scoppiata con il fondatore. “Mi è dispiaciuto perché gli voglio molto bene. Allo stesso tempo riesco a mettere da parte un dissidio con un uomo così importante per me, la mia vita e per la Repubblica italiana - ha detto l'attivista - Anche quando Beppe è in disaccordo con me e interviene in maniera dura mi dispiace, ma allo stesso tempo metto davanti a tutto un principio, un sentimento di gratitudine che ho nei suoi confronti. Per me Grillo è un patriota per l'Italia, anche - conclude - quando non sono d'accordo con lui”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata