M5S, Di Battista: Abbiamo perso voti e identità, subito Stati generali

di abf

Roma, 22 set. (LaPresse) - "Per il M5S mon è una questione di nomi, ma di identità e di comunità. Abbiamo perso non solo i voti, ma gli attivisti. Senza di loro non resta niente". Così Alessandro Di Battista, in una diretta Facebook.

"Oggi non dobbiamo parlare di leadership o alleanze, servono gli Stati generali, serve una nuova agenda per uscire dal buio e ricostruire una comunità", ha aggiunto. "Abbiamo perso dovunque, abbiamo perso da soli in alleanze".

