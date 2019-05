M5S, D'Uva: Risultato votazione online rafforza leadership Di Maio

di dab

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "I nostri iscritti non solo confermano ma rafforzano la leadership di Luigi Di Maio con l'80% dei consensi. È

record di partecipazione per la piattaforma Rousseau con 14mila voti in più rispetto a quando Luigi è stato scelto come capo politico: ripartiamo più forti e compatti". Così su twitter Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.

