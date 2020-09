M5s, D'Uva: "Guida collegiale strada giusta, voto dopo stati generali"

(LaPresse) “Il ricorso agli Stati Generali poteva essere fatto prima ma va detto che c'è stata una pandemia e abbiamo passato momenti difficili come paese, figuriamoci come Movimento”. Così il deputato Francesco D'Uva all'uscita dalla Camera dove è in corso l'assemblea dei pentastellati. “Ora dobbiamo scegliere una guida e si parla più di una guida collegiale che di altro. Stiamo discutendo se questa guida debba arrivare prima o dopo gli Stati Generali”, ha proseguito D'Uva secondo cui la strada da seguire, al di là degli Stati Generali, è quella dell'alleanza"