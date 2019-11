M5S, Crippa e Ricciardi candidati a ruolo capogruppo Camera

di dab/abf

Roma, 12 nov. (LaPresse) - Sono Davide Crippa e Riccardo Ricciardi i due candidati per la poltrona di capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. L'ex sottosegretario al Mise avrà in squadra come vicepresidente Luca Frusone, tesoriere Giuseppe Buompane, e delegati d'Aula-segretari Maria Soave Alemanno, Gianpaolo Cassesee e Paolo Ficara. Ricciardi, invece, come vice indica Ilaria Fontana, tesoriere Antonio Zennaro, e Davide Aiello, Daniele Del Grosso e Antonio Federico come delegati d'aula-segretari.

