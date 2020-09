M5S, Crimi: Tutti d'accordo, servono struttura definita e rapidità

di dab

Roma, 28 set. (LaPresse) - "La riunione ancora prosegue, abbiamo affrontato i temi che riguardano il Movimento, velocemente, ma convenendo tutti su alcuni punti fondamentali, come il fatto che si doti di una struttura ben definita e che tutto sia fatto in tempi rapidissimi, per poterci concentrare sulle idee e sugli interessi dei cittadini. Quella è la nostra prima preoccupazione. Quindi rapidità in questo percorso degli stati generali". Lo dice il capo politico, Vito Crimi, in un punto con la stampa e i giornalisti videomaker, durante una pausa della riunione convocata con la squadra di governo del Cinquestelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata