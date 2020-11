M5S, Crimi: Su 2 mandati tutti d'accordo, ma valorizzare esperienze

di dab

Roma, 14 nov. (LaPresse) - "Dal punto di vista organizzativo si è parlato della nuova governance, dell'azione politica come deve essere organizzate, se superare la figura del capo politico e come. Si è parlato della regola dei due mandati, un principio che è stato da tutti confermato però in ogni le occasione è stato posto il problema di valorizzare le esperienze in entrata e in uscita". Lo dice in una diretta Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi, parlando degli stati generali. "E ancora gli organi di garanzia, su come possono lavorare al meglio anche alla luce della grande ampiezza che il Movimento ha oggi in termini di radicamento sul territorio. E la struttura territoriale", aggiunge.

