M5S, Crimi: Stati Generali? Obiettivo non è meta ma percorso

di lca

Milano, 17 nov. (LaPresse) - "L'obiettivo non è la meta ma il percorso, conta come siamo arrivati agli stati generali con grande partecipazione dal basso con 8mila persone". Lo ha detto il capo politico del M5S Vito Crimi a SkyTg24. "Ci siamo interrogati guardando noi stessi, per capire se siamo al passo coi temi che richiede un partito di maggioranza e al governo. Sto lavorando con tutta la rete dei moderatori: a lo presenterò il documento che poi lo faranno più aderente alle richieste dal basso. È un'inversione della piramide", ha aggiunto.

