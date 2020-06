M5s, Crimi: Preoccupato per fuoriuscite, ma su restituzioni regole ferree

di scp

Torino, 26 giu. (LaPresse) - "Ovvio che sono preoccupato", ma "non per il M5s, per il paese". Così il capo politico del M5S Vito Crimi ad Agorà, su Rai3, a proposito della fuoriuscita di parlamentari verso la Lega. Per le restituzioni, ha aggiunto, "non c'è nessuno stop, lo dico chiaramente, abbiamo delle regole ferree".

