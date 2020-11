M5S, Crimi: Ora voto su testi, poi cambio Statuto e nuova guida

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Nei prossimi giorni la sintesi di questi lavori sarà sottoposta al voto degli iscritti, e sarà un vero e proprio atto di indirizzo. Subito dopo occorrerà le modifiche allo Statuto per la parte del capo politico, per come risulterà da questo voto e dall'indirizzo che sarà dato. Una volta modificato, si procederà immediatamente all'elezione della nuova guida politica e sarà questa che farà tutti gli atti necessari a realizzare il resto". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali. "Nel frattempo, lanceremo già dalle prossime settimane la scrittura dell'Agenda per il Paese partendo dai contributi e dall'attività di governo e dei parlamentari - spiega -. Una serie di incontri che coinvolgeranno tutti per parlare di temi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata