M5S, Crimi: Non c'è guerra né lotta tra correnti per il potere

di dab

Roma, 25 set. (LaPresse) - "Voglio che sia chiaro: non c'è alcuna guerra, né lotta fra 'correnti' per il potere. Questo è ciò che vuole far passare chi da anni non si dà pace per le vittorie del MoVimento, che sono vittorie dei cittadini, e ancora oggi tenta di avvelenare e svilire le tante cose buone fatte, raccontando menzogne e fake news.

La verità è che tutti noi abbiamo estremamente a cuore le sorti del MoVimento 5 Stelle, perché rappresenta l'occasione per l'Italia e gli italiani di realizzare in concreto quel futuro che appartiene loro e che gli è sempre stato negato. Forza e coraggio. Continuiamo ad essere propositivi e costruttivi. Continuiamo ad impegnarci per dare al Paese il miglior MoVimento possibile". Lo scrive il capo politico del M5S, Vito Crimi, in un lungo post su Facebook.

