M5S, Crimi: Indicazione da squadra governo è fare presto su stati generali

di dab

Roma, 28 set. (LaPresse) - "Ho sentito anche altre realtà e oggi ci siamo riuniti con la squadra di governo, oltre ai capigruppo e vice capigruppo, per dare un'indicazione. E l'indicazione che mi arriva dal governo è di fare in tempi rapidi per concentrarci sui temi che interessano ai cittadini". Lo dice il capo politico, Vito Crimi, in un punto con la stampa e i giornalisti videomaker, durante una pausa della riunione convocata con la squadra di governo del Cinquestelle. "Questa è l'indicazione pervenuta e la prenderò ovviamente in considerazione", aggiunge.

