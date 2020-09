M5S, Crimi: Evidente che dobbiamo dotarci di nuova organizzazione-2-

di dab

Roma, 25 set. (LaPresse) - "Dobbiamo dotarci di una nuova organizzazione, è evidente", ammette il vice ministro dell'Interno. "E dobbiamo pensare ai temi del futuro, ai nuovi obiettivi che intendiamo porci, al nuovo sogno che vogliamo realizzare per il Paese. Per fare questo è necessario un percorso condiviso, che affronti le questioni di principio e non solo, che si interroghi sul domani e su cosa vogliamo essere", spiega Crimi.

