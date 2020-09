M5S, Crimi: Concentrare forze su scuola, è fondamentale per Paese

di dab

Roma, 28 set. (LaPresse) - "Ci siamo confrontati sui temi, sulle idee e l'iniziativa di governo da mettere in campo. Fondamentale è la scuola, su cui dobbiamo concentrare tutte le nostre forze, perché è centrale per il nostro Paese". Lo dice il capo politico, Vito Crimi, in un punto con la stampa e i giornalisti videomaker, durante una pausa della riunione convocata con la squadra di governo del Cinquestelle.

