M5S, Corrao: Disfatta senza precedenti, chiedo Congresso immediato

di abf

Roma, 21 set. (LaPresse) - "Oggi si registra una disfatta senza precedenti del m5s, che dopo aver dimezzato le percentuali alle europee l'anno scorso continua a correre a velocità spedita verso il fondo. Cosa c'è da essere contenti per chi ha gestito (senza congressi e confronti) il movimento portandolo ad essere quasi inesistente nelle regioni del nord e del centro e irrilevante al sud, dove eravamo fortissimi fino a all'altro ieri?". Così su Facebook l'europarlamentare M5S Ignazio Corrao.

"Fino a 2 anni e mezzo fa sfidavamo da soli corazzate di 11 liste (Sicilia) giocandocela fino in fondo, con forza, determinazione e idee. Adesso siamo vicini alla dicitura “altri” in Regioni in cui ci presentiamo con Ministri e Sottosegretari. L'unica cosa che possiamo fare è pretendere un Congresso immediato e democratico, aperto fisicamente ad attivisti e portavoce locali, in cui si fissino velocemente nuovi obiettivi, visioni ed idee, nuove strutture e nuove persone che debbano perseguirli, ringraziando chi ha portato avanti il programma fino ad oggi - ha aggiunto - Ma l'alternanza e la discontinuità al potere sono essenziali per la democrazia e il buon governo. Se non si svolta immediatamente (un congresso in realtà andava fatto dopo il disastro delle europee) e si va avanti così, il futuro del fu m5s è qualcosa di simile all'Udeur".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata