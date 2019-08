M5S, convocata lunedì assemblea parlamentari con Di Maio: Restare uniti

di dab

Milano, 9 ago. (LaPresse) - "Gentili portavoce, non c'è bisogno di dire che la Lega ha fatto un grave errore ad aprire la crisi ma noi dobbiamo continuare a dire la verità e portare a compimento le nostre battaglie, in primis il taglio del numero di parlamentari, per mostrare al Paese quale sia il reale motivo di questo atto irresponsabile". Lo scrive il capogruppo del M5S alla Camera, Francesco D'Uva, nella lettera di convocazione dei deputati Cinquestelle. "Per affrontare insieme questo delicato momento politico e confrontarci sui prossimi passi lunedì 12 agosto alle ore 10.30, presso l'Auletta dei Gruppi della Camera è convocata l'Assemblea congiunta Camera e Senato, alla presenza del capo politico Luigi Di Maio. Siete tutti caldamente invitati a partecipare: ora più che mai è importante restare uniti", conclude.

