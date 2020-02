M5s contro vitalizi, Falomi: "Manifestazione per condizionare giudici"

(LaPresse) - "E' la prima volta che si organizza una manifestazione per impedire ai giudici di emettere una sentenza o comunque per tentare di intimidirli o condizionarli". Così Antonello Falomi, presidente dell'Associazione degli ex parlamentari in merito alla manifestazione del M5s contro i vitalizi."Il tema non è vitalizi si o vitalizi no. I vitalizi sono stati ricalcolati più di un anno fa. Il tema è se gli ex parlamentari hanno il diritto di impugnare un atto pubblico e di avere una sentenza che giudichi sulla legittimità di quell'atto".