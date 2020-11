M5S, Conte: Preso decisioni difficili, a volte incomprensioni tra noi

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "In questi anni sono state tante le volte in cui sono stato costretto a prendere decisioni difficili, impopolari. Alcune di queste, non mi è sfuggito, non sono state totalmente in linea con le posizioni da voi assunte nella vostra campagna elettorale. Sono i momenti in cui siete apparsi disorientati, in cui, diciamolo chiaramente, si sono create incomprensioni tra di noi". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali del M5S.

