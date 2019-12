M5S, Conte: Addii sono casi isolati, non vedo prospettive preoccupanti

di acp/bdr

Roma, 13 dic. (LaPresse) - Considero questi episodi isolati, evidentemente c'era qualcuno che aveva del malcontento ma non vedo prospettive preoccupanti". Lo dice il premier Giuseppe Conte a 'Accordi e Disaccordi' in onda questa sera sul Nove in merito al passaggio di alcuni senatori M5S alla Lega.

