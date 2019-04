M5S, Casaleggio: Sistema di voto su Rousseau è più sicuro-2-

di dab

Milano, 2 apr. (LaPresse) - "Sul fronte privacy, abbiamo fatto tesoro delle osservazioni che il Garante aveva mosso in passato e siamo anche andati oltre, per garantire un alto standard di tutela per tutti gli iscritti", continua il post di Casaleggio. "L'implementazione prevede, infatti, due tabelle distinte per i voti e i votanti e avendo implementato il voto in batch (cioè bisogna prima selezionare tutte le preferenze e poi votarle tutte insieme in un'unica operazione), non è più necessario memorizzare alcun dato sul voto, nemmeno temporaneamente, per evitare la doppia preferenza allo stesso candidato. Tutti gli accessi admin alle macchine, infine, sono tramite Vpn e sono registrati - aggiunge il manager -. Mi rendo conto che per molti questo lungo elenco di attività possa essere di difficile comprensione, ma chiunque mastichi un po' di questi argomenti sicuramente coglierà il grande lavoro che è stato fatto fino a oggi. Abbiamo creato un sistema di voto ancora più veloce, efficiente e sicuro, che consentirà a tutti gli iscritti di scegliere non solo i propri candidati negli appuntamenti elettorali, ma anche di esprimersi, per esempio, su Lex Iscritti ogni ultima settimana del mese". Ma "si tratta di un altro passo verso la democrazia diretta e verso la sempre maggiore partecipazione delle persone alla vita pubblica, che è il primo e più alto obiettivo di Rousseau e del MoVimento 5 Stelle. Il prossimo traguardo sarà l'implementazione del voto su blockchain che abbiamo testato durante il Villaggio Rousseau Europa di Milano. Abbiamo reso il codice disponibile a tutti in modo da poter accogliere suggerimenti e contributi da parte di coloro che vorranno collaborare con noi alla realizzazione di un progetto così importante e all'avanguardia. Stiamo portando avanti un grande sogno e abbiamo bisogno di tutti voi. Non è per Rousseau. È per una società migliore. E per un Paese migliore. Vi aspettiamo in tanti", conclude Casaleggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata