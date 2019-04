M5S, Casaleggio: Sistema di voto su Rousseau è più sicuro

di dab

Milano, 2 apr. (LaPresse) - "In questi giorni sulla piattaforma Rousseau sono in corso le votazioni per le europarlamentarie e, come molti iscritti hanno potuto verificare, l'esperienza del voto è stata molto più semplice e fluida che in passato. Merito della nuova Area Voto, un anticipo di quello che sarà la nuova piattaforma Rousseau, sullo sviluppo e l'implementazione della quale stiamo lavorando ormai da diversi mesi e che a poco a poco renderemo disponibile a tutti gli iscritti". Lo scrive il presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio, sul 'Blog delle stelle'. "Vogliamo rendervi partecipi di tutto questo e raccontare le scelte che sono alla base della nuova Area Voto, perché siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, anche se c'è ancora molto da fare. L'Area Voto oggi utilizza tecnologie nuove ed efficienti, a cominciare dall'operazione del login che è garantito da una piattaforma attualmente open source e largamente adottata in tutto il mondo. Si chiama Keycloak ed è usata, tra gli altri, dal governo inglese e da Subway Inc - prosegue -. Per il backend ci siamo affidati a Ruby on Rails, adottato, per esempio, anche da AirBnB. Il frontend, invece, si basa sull'ultima versione di Vue.js, che è il secondo framework frontend più usato al mondo. Lo usa per esempio Alibaba. I database sotto questi applicativi sono Postgres 10 e Redis 5, aggiornati allo stato dell'arte. (Segue)

