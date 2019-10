M5S, Casaleggio: Sbaglia chi non viene a Italia 5 Stelle

di dab/ect

Napoli, 12 ott. (LaPresse) - Cosa ne pensa degli ex ministri che non hanno voluto partecipare? "Hanno sbagliato a non esserci a questa grande festa del Movimento 5 Stelle". Risponde così il presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a margine di Italia 5 Stelle, ai cronisti che gli chiedevano di commentare le defezioni.

