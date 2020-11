M5S, Casaleggio: Regole scritte da chi non le rispetta, paradosso

di dab/lrs

Roma, 14 nov. (LaPresse) - "Le persone che dibatteranno dei nostri valori dovrebbero in primis aver rispettato le regole che abbiamo oggi. Non vorrei che si arrivi al paradosso che a scrivere le regole siano anche coloro che per primi non le rispettano". Lo scrive su Facebook il presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio, sugli stati generali. "Probabilmente tutto ciò potrebbe dare l'integrità e la trasparenza che merita questo percorso", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata