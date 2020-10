M5S, Casaleggio: Partitismo rifugio di chi ha paura di perdere privilegi

di dab

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "II partitismo è il rifugio di chi ha paura di perdere i privilegi che ha accumulato, ma solo chi è disposto a perdere tutto quello che ha, può ottenere tutto quello che vuole". Lo scrive il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, in un post pubblicato sul 'Blog delle stelle'. "Il partitismo è qualcosa che entra piano piano e poi rimane indelebile nel ricordo di ciò che non ha funzionato", aggiunge. "Ma il partitismo è soprattutto incompatibile con l'idea di movimento, di unicità e di partecipazione che è racchiuso in quel simbolo disegnato sulla scrivania di mio padre. Un simbolo basato su valori, idee e battaglie ben precisi, su principi chiari di partecipazione e soprattutto legato a un'esperienza bellissima di 11 anni di un movimento che ha cambiato la storia dell'Italia combattendo proprio contro l'idea di partito, di casta e di accentramento delle decisioni nelle mani di pochi privilegiati chiusi in qualche stanza", sottolinea.

