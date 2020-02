M5S, Casaleggio: Noi non siamo stati clienti di Cambridge Analytica-3-

Milano, 10 feb. (LaPresse) - "Volete sapere come sono stati utilizzati i dati da parte del MoVimento e da Rousseau? - aggiunge Casaleggio - Sempre in maniera etica e nella tutela degli iscritti. Dover andare a cercare un'applicazione di 6 anni fa completamente legittima come migliaia di altre per cercare di attaccare il MoVimento è la dimostrazione della reale finalità di questo servizio.

Fare informazione sulla tecnologia o sull'innovazione con la sola finalità di attaccare una parte politica non è informazione. E' un modo becero di perdere una grande occasione di aprire la mente delle persone verso le opportunità di partecipazione e di crescita di una comunità riconosciuta a livello internazionale come un caso d'avanguardia unico al mondo.

Mio padre mi ha chiesto di portare avanti il progetto Rousseau e di esserne custode.

A me non piacciono i riflettori, ma credo sia necessario difendere pubblicamente il lavoro di mio padre, delle persone che ci hanno lavorato in questi anni, di quelle che ci lavorano e di quelle che lo sostengono. Nei prossimi giorni andrò in tv per farlo", conclude Casaleggio. .

