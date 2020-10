M5S, Casaleggio: Modello deve evolvere, ma guardare avanti non indietro

di dab

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Il nostro modello è evoluto e sicuramente deve evolvere ancora. Bisogna guardare avanti e non indietro. Non guardare indietro significa non avere nostalgia di come eravamo nel 2009, ma neanche guardare al 1950". Lo scrive il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, in un post pubblicato sul 'Blog delle stelle'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata