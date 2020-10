M5S, Casaleggio: Faremo di tutto per evitare simbolo fallimento promesse

di dab

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Faremo tutto quello che è possibile per evitare che venga consegnato alla storia come il simbolo del fallimento delle promesse fatte e lavoreremo ancora di più per rilanciare quei valori che hanno reso il MoVimento quello che è". Lo scrive il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, in un post pubblicato sul 'Blog delle stelle'.

