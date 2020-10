M5S, Casaleggio: E' arrivato il momento di prendere posizione

di dab

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "In questi mesi ho ascoltato, osservato e riflettuto molto. Ora è arrivato il momento di prendere posizione". Lo scrive il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, in un post pubblicato sul 'Blog delle stelle'. "Nel 2016 mio padre decise di creare un'associazione dedicata alla promozione e allo sviluppo degli strumenti e metodi di cittadinanza attiva dandogli il nome di Rousseau e di affidarmi il compito di custodire questo progetto perché riteneva che fosse necessario tutelare la comunità del MoVimento garantendo ampi spazi di espressione della sua volontà generale - prosegue -. Conosceva profondamente l'animo umano e non gli sfuggiva la possibilità che qualcuno, una volta eletto nelle istituzioni, avrebbe potuto provare, perseguendo il proprio interesse carrieristico, ad annullare il ruolo degli iscritti e il concetto stesso di 'portavoce'", sottolinea ancora Casaleggio. (Segue)

