M5S, Cappellani lascia gruppo e aderisce al Misto

di dab

Roma, 14 gen. (LaPresse) - Il deputato Santi Cappellani lascia il Movimento 5 Stelle e passa al gruppo Misto. Lo ha comunicato in aula, il vicepresidente dell'assemblea di Montecitorio, Ettore Rosato. Cappellani era finito al centro della scena politica per le mancate restituzioni per colpa del fatto, si è giustificato, di aver perso le password di accesso al sistema per effettuare i versamenti.

