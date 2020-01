M5S, cambia Statuto rendicontazioni: residui non più a Rousseau

di dab

Roma, 13 gen. (LaPresse) - Il nuovo Statuto del Comitato per le rendicontazioni/rimborsi del MoVimento 5 Stelle cambia. Tra le modifiche proposte dal presidente del comitato e capo politico, Luigi Di Maio,. approvate il 10 gennaio scorso, infatti, la più significativa riguarda l'ultimo comma dell'articolo 16: "In caso si scioglimento del Comitato, i residui fondi a disposizione non siano devoluti all'associazione Rousseau bensì a favore della microimprenditorialità". Inoltre, viene esteso l'oggetto dell'organismo "anche ai parlamentari europei" riservandosi la "facoltà di utilizzo per i portavoce regionali".

