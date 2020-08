M5S, Buffagni: Doppio mandato e alleanze non temi da voto a Ferragosto

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "Tema mandati o alleanze con i partiti non sono un argomento da votazione a Ferragosto, ma da Stati Generali - aggiunge -. 'Uno vale uno' non significa 'uno vale l'altro'. Esattamente come il tema della meritocrazia e della competenza che è sempre stato un nostro faro ma che spesso internamente è stato demonizzato; con la Pandemia e il grande lavoro del presidente Conte, però, la realtà dei fatti ci impone un cambio anche su questo. Proprio come avevamo promesso agli italiani". Lo scrive su Facebook il deputato M5S e vice ministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni.

