M5S, Brescia: Non voto, non in discussione Di Maio ma sue strategie

di dab

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Oggi non voterò, per me la votazione non ha senso, Luigi non è in discussione, al massimo possono esserlo le strategie adottate ma non lui come capo politico". Lo dice il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato M5S, Giuseppe Brescia, da molti indicato come vicino alle posizioni di Roberto Fico, ai microfoni di 'Un giorno da pecora', su Rai Radio Uno.

