M5S, Bonafede: Nuova piattaforma Rousseau in regola con norma privacy

di fbg/npf

Firenze, 5 apr. (LaPresse) - "Se non ho capito male si tratta di questioni relative alla vecchia piattaforma. Quindi che io sappia la nuova è perfettamente in regola con tutta la normativa privacy". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, oggi a Scandicci (Firenze), a margine della cerimonia d'inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola superiore della magistratura per l'anno 2019, risponendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento alla decisione del Garante della privacy che ha multato la piattaforma Rosseau.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata