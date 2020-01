M5S, Blog delle stelle: Non esiste nessun conto segreto

di dab

Roma, 10 gen. (LaPresse) - "Facciamo chiarezza. Il MoVimento 5 Stelle è l'unica forza politica che, grazie al taglio volontario degli stipendi dei suoi portavoce, restituisce denaro ai cittadini per finanziare le pmi e progetti utili alla collettività. Ad oggi, infatti, sono stati restituiti complessivamente 106 milioni di euro". È quanto si legge in un post pubblicato sul 'Blog delle Stelle'. "Non esiste nessun conto segreto e il denaro proveniente dal taglio degli stipendi degli eletti del MoVimento 5 Stelle è gestito dal comitato per le rendicontazioni-rimborsi del MoVimento 5 Stelle, dotato di uno statuto, in totale trasparenza, come si evince dal sito tirendiconto, dove è pubblicato lo statuto e l'estratto conto", puntualizzano i pentastellati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata