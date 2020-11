M5S, Azzolina: Lotta a diseguaglianze non barattabile, perciò scuole aperte

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "La Merito e competenza sono fondamentali, anche per la scuola, e per questo il Movimento li ha sempre difesi. La lotta alle diseguaglianze non può essere barattato con nulla, deve rimanere la bussola del M5S, ed è legato all'idea di scuola come ascensore sociale: tenerle aperte significa proprio questo". Così la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali.

