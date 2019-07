M5S, Appendino: Mandato zero? Buona regola, non mi ricandido

di vln/dab

Torino, 22 lug. (LaPresse) - "Credo sia una buona regola, quindi per quanto mi riguarda voterò a favore". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al termine della riunione di maggioranza, commenta il nuovo regolamento M5S sl 'mandato zero' illustrato oggi dal capo politico Luigi Di Maio. "Non cambia nulla - ha aggiunto la prima cittadina - abbiamo lavorato e stiamo lavorando per questi cinque anni e quindi continuerò il mio mandato, lo porterò a termine spero come stiamo cercando di fare ricostruendo anche un clima interno che ci permetta di portare a termine i progetti iniziati" "Non mi ricandiderò, mi sembra evidente", ha continuato la sindaca. "Come ho detto sin dal primo giorno - ha ribadito - ho sempre ragionato su questo quinquennio, si mettono le basi per dei progetti che saranno portati avanti le persone e quindi dal mio punto di vista è un incentivo ancora maggiore a metterci più energia per chiudere questo quinquennio su tre temi che ci stanno caratterizzando: ambiente, innovazione e diritti", ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata