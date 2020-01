M5S, Appendino a Di Maio: Sono certa che lavoreremo ancora insieme

di lcl/lrs

Milano, 22 gen. (LaPresse) - "Hai dimostrato che solo sporcandosi le mani e rimettendoci del proprio si possono cambiare le cose. E hai dimostrato che il bene del Paese viene prima di qualsiasi altra cosa, a partire dal consenso. Adesso non so come e quanto cambieranno le cose ma sono certa che lavoreremo ancora insieme per continuare a credere in questo progetto politico e riuscire, in ogni modo possibile, a preparare un futuro migliore per noi e per i nostri figli". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in una lettera pubblicata sul suo sito ringrazia Luigi Di Maio per il lavoro svolto come capo politico del M5S.

