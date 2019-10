M5S, a Italia 5 Stelle anche maglietta anti-Salvini 'Per quale mojito?'

di dab/scp

Napoli, 13 ott. (LaPresse) - Grande sorpresa allo stand del merchandising a Italia a 5 Stelle. Tra i gadget disponibili, a 10 euro, c'è anche una maglietta con la scritta 'Per quale mojito?', la frase pronunciata dall'ex capogruppo Francesco D'Uva alla Camera, rivolto a Matteo Salvini, durante la fiducia al Conte bis, per chiedergli il motivo di aver aperto una crisi di governo in pieno agosto.

