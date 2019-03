M5S, 200 candidati in corsa per il secondo turno delle europarlamentarie. Ci sono Giarrusso e Nogarin

"Gli altri parlano, il MoVimento 5 Stelle agisce. Il MoVimento 5 Stelle è l'unica forza politica che fa partecipare alla scelta delle candidature tutti i suoi iscritti. Gli altri partiti li decideranno come sempre in qualche segreta stanza". Lo si legge sul Blog delle Stelle in un post sui risultati del primo turno delle europarlamentarie del M5S. Secondo quanto fatto sapere, sono 200 in totale i candidati al secondo turno, tra questi anche Dino Giarrusso e Filippo Nogarin. I candidati - qui l'elenco completo - sono così suddivisi per circoscrizione: 40 per la nord-occidentale; altrettanti per la nord-orientale; 60 per quella meridionale e 20 per le isole. Hanno accesso al secondo turno - viene specificato - i 10 candidati più votati di ogni Regione, che sono "in ordine alfabetico e senza i voti ricevuti per non influenzare il secondo turno".

"Stiamo selezionando le persone che andranno in Europa per continuare a cambiare l'Italia e iniziare a cambiare tutta l'Europa. Sono persone che stiamo selezionando tutti insieme per il loro merito e per la loro competenza. Sono tutte persone di altissimo livello con una caratteristica fondamentale in comune: sono tutti incensurati!", spiegano ancora dal Movimento.

