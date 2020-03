M55, Battelli: In Liguria vincono iscritti, ora lavorare per governo Regione

di dab

Roma, 6 mar. (LaPresse) - "In Liguria il M5S ha scelto di percorrere la strada delle alleanze con altre forze civiche e politiche dimostrando che il Movimento non solo è vivo ma chiede rinnovamento ed è pronto a uscire dall'autoisolamento degli ultimi tempi. Un risultato che non era atteso ma, per quanto mi riguarda, ampiamente auspicato. Non ho mai nascosto che per me trovare un punto di incontro con gli altri soggetti civici e politici fosse una strada da percorrere. Così è stato. In Liguria hanno vinto gli iscritti e la democrazia diretta, ora tutti al lavoro per costruire l'alternativa di governo della Regione". Lo scrive, in un post su Instagram, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli. (Segue)

