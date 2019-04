Lotti a Di Maio: Se devo redimermi vado in chiesa, no accordi con te

di npf

Roma, 29 apr. (LaPresse) - "Se devo redimermi io vado in chiesa non faccio accordi con Di Maio. Non si prendono certo lezioni da lui". Così Luca Lotti risponde ai giornalisti in merito alle dichiarazioni di Di Maio fatte oggi a Varsavia. "Invito il vicepremier a non occuparsi del Pd e a preoccuparsi dei danni che il suo Governo sta provocando al Paese", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata