Lomnbardia, Fontana: Evitare rigurgiti pandemici, rafforzare sanità

di ect

Milano, 7 lug. (LaPresse) - "E' fondamentale mettere il nostro territorio nelle condizioni di affrontare con immediatezza la possibilità di eventuali rigurgiti pandemici, a cominciare dal prossimo autunno". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alle celebrazioni per i 50 anni del Consiglio regionale. "Ora è il tempo di guardare avanti con pragmatismo e coraggio", spiega Fontana, che indica come uno degli "imperativi categorici cui non possiamo sottrarci" il "nostro sistema sanitario regionale, che intendiamo rafforzare ulteriormente".

