Lombardia, Bertolso: Ospedale in Fiera Milano non chiuderà, solo falsità

di dab

Roma, 20 mag. (LaPresse) - "Leggo allibito un articolo secondo cui avrei accusato Fontana di avermi esautorato dal progetto Ospedale Fiera e che avrei intimato la Regione di pubblicare i rendiconti delle donazioni. Io semplicemente ho telefonato ad una persona che ha dichiarato di aver fatto una donazione e di sentirsi presa in giro per aver letto che l'ospedale sarà chiuso. L'ho rassicurato sul fatto che l'ospedale, come Fontana ormai dichiara ogni giorno, non verrà smantellato. E si, che ho sollecitato la Fiera per far uscire prima possibile l'elenco, cosa che già stanno organizzando. Per il resto leggo solo falsità a cui non ho nemmeno intenzione di rispondere, sono nella Marche a lavorare al Covid Hospital non a perdere tempo con chi cerca un briciolo di popolarità". È quanto dichiara Guido Bertolaso in una nota.

