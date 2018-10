Lodi, i bimbi stranieri esclusi dalle mense scolastiche, Renzi e Martina: "Vergogna nazionale"

Un regolamento che fa discutere, quello del Comune di Lodi emesso dalla sindaca leghista Sara Casanova che impedisce ai bambini stranieri di pranzare alle mense scolastiche della città e di utilizzare i servizi di scuolabus. Le nuove regole, infatti, chiedono alle famiglie straniere di presentare un documento del loro paese di origine, difficile se non impossibile da recuperare, che attesta l'assenza di proprietà e di beni.

Nell'estate del 2017, la sindaca neoeletta Casanova firma una delibera che modifica le regole per beneficiare delle tariffe agevolate per la mensa scolastica e l'autobus. Per il nuovo anno, invece di presentare solo l'Isee, i genitori stranieri devono fornire un ulteriore certificato che attesta la loro nullatenenza nel paese di origine. Subito si sono attivati per dimostrare la loro situazione economica ma riuscire a ottenere i documenti sembra impossibile. Così le famiglie straniere sono scese in piazza per protestare e dopo un servizio della trasmissione Piazzapulita, è montata la polemica politica.

Ho solo una domanda: come fa ad addormentarsi sereno un sindaco che caccia bambini da una mensa scolastica? A quale livello di meschinità siete arrivati? Fermatevi. Subito. #Lodihttps://t.co/d1IpiaVj2u — Maurizio Martina (@maumartina) 13 ottobre 2018

"Vedere dei bambini discriminati alla mensa scolastica per ragioni economiche fa male al cuore. La politica basata sull'odio e sulla paura genera mostri. Quello che sta accadendo a Lodi per me è disumano. Dicono: zitti voi, siete minoranza. Sì, siamo minoranza. Ma non staremo zitti, non rinunceremo mai a essere civili. A essere umani. Chiamiamo le cose con il loro nome: quella di Lodi è una vergogna nazionale", ha scritto su Facebook l'ex premier Matteo Renzi.

Maurizio Martina, segretario del Pd, ha chiesto al Governo "di fermare subito la vergogna del Comune di Lodi contro nei bambini immigrati nelle mense scolastiche della città. Siamo al razzismo e alla discriminazione più vergognosa e non è possibile voltarsi dall'altra parte come se nulla fosse".

