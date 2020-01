Lo stop di Beppe Sala al fumo: "Entro il 2030 divieto anche all'aperto"

Il sindaco di Milano: "Entro dieci anni sigarette bandite in città, entro breve alle fermate dei bus"

Non sarà più permesso il fumo all'aperto in città entro il 2030 e "abbastanza a breve niente fumo alla fermata degli autobus e nelle code per i nostri servizi". E' l'annuncio del sindaco di Milano Beppe Sala, a margine di un incontro con i cittadini nel quartiere milanese 'Isola', rispondendo ai cronisti. "E' una vision", ha detto.

"Attraverso una ordinanza. Il regolamento, se approvato, conterrà la regolamentazione di tanti aspetti, è la nostra proposta. E' parte del regolamento aria clima", aggiunge il primo cittadino.

